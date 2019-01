Potrzebny „Plan dla Lubelszczyzny” powiązany z S19

– Nie przyjeżdżamy z workiem pieniędzy i gotowymi rozwiązaniami, ale z pewnymi schematami – mówiła do zebranych Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Krajowa strategia określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej w perspektywie do 2030 roku. – Dokument jest już opracowany. Teraz szukamy głosów z zewnątrz, aby go ulepszyć – zaznaczyła 16 stycznia Jarosińska-Jedynak.

Dziś przedstawiamy odpowiedź na ten apel.

Via Carpartia – kręgosłup regionu

W ubiegłym roku powstał „Plan dla Śląska”, „Plan dla Bieszczad” – które to programy wzmacniają rozwój regionów wzdłuż autostrady A4. Niestety równocześnie nie uruchomiono działań, aby powstał „Plan dla Lubelszczyzny” – chociaż powinien powstać już dawno temu. Brakuje wyraźnej konkretyzacji zapisów na poziomie KSRR, które pojawiły się w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, a są istotne z punktu widzenia naszego regionu, tj. Paktu dla obszarów wiejskich oraz Odtworzenia i wsparcia rozwoju lokalnych rynków rolnych. Ufam, że nasi samorządowcy i rolnicy to zauważyli i zgłoszą swoje uwagi.

Projekt KSRR do roku 2030 po raz kolejny proponuje kontynuację Programu Polska Wschodnia. Moim zdaniem nie jest to trafne, ponieważ do dziś nie udało się zrealizować za pomocą tego programu celów głównych, m. in. realizacji kluczowych inwestycji przemysłowych ważnych dla gospodarki.

Nie sprowadzono również kluczowych inwestorów zagranicznych itd. Uważam, że skoro Niemcom wschodnim nie udało się pokonać barier rozwojowych m. in. ze względu na podkreślanie „wschodniości położenia”, to tym bardziej nam się to nie uda. Trzeba odciąć się od szufladkowania Lubelszczyzny jako regionu, który jest „terenem na Wschodzie i odgradza UE od Białorusi, Ukrainy i Rosji”.

Uważam, że kluczowe projekty inwestycyjne w branży przemysłowej są Lubelszczyźnie potrzebne jak powietrze. Co prawda rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej łamie bariery dostępności komunikacyjnej, ale nie powstrzymuje narastającej skali problemów depopulacyjnych. Ludzie chcą ciekawej, dobrze płatnej pracy, dlatego uciekają stąd do większego zagłębia biznesowego, np. Warszawy czy Poznania. Trzeba zadbać o właściwe określenie DNA Lubelszczyzny.

Na poziomie KSRR powinien znaleźć się nowy klucz/program – Regiony S19/Regiony Via Karpatia – który otworzyłby nowe perspektywy mówienia o rozwoju społeczno-gospodarczym. Program Polska Wschodnia zrealizował wiele inwestycji, ale pomimo to nie osiągnięto wciąż zamierzonego rezultatu. Oś komunikacji S19–Via Karpatia powoduje, że powinno się wykorzystać tę inwestycję w planowaniu strategicznym rozwoju województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Via Carpatia połączy nie tylko Polskę i Słowację. Droga ekspresowa S19 przebiega przez wschodnią Polskę i prawie w całości należy do szlaku Via Carpatia. Oś komunikacji S19 stanowi ważny element budowy ponadregionalnej konkurencyjności regionów i przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzy warunki do realizacji wielu projektów strategicznych.

Wschodnia oś rozwoju wyznaczona przez S19 powinna zostać uwzględniona w planowaniu strategicznym struktury gospodarki obszaru, który spina, ponieważ wzmocni to produktywność w poszczególnych branżach. Odejście od nomenklatury Polska Wschodnia jest szansą, aby wokół koncepcji rozwoju REGIONY S19/REGIONY VIA KARPATIA – zbudować spójny plan rozwoju gospodarczego – istotny z punktu widzenia mieszkańców i inwestorów.

Wówczas kręgosłup S19 otulony zostanie tkanką rozwojową. Będą to: połączenia PKP I PKP CARGO; rozbudowa stref ekonomicznych; budowa magazynów; budowa zakładów przemysłowych; wzmocnienie ośrodków akademickich i kształcenie kadr dla przemysłu; budowa bazy eksportowej.

Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i na poziomie regionu, samorządów oraz przedsiębiorców, uczelni i organizacji zgłosić uwagi do KSRR i wykorzystać ten moment, aby koncepcje rozwojowe były realnie odzwierciedleniem zrównoważonego rozwoju.

Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice

Spotkanie w Białej Podlaskiej w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego miało duży poziom ogólności, więc trudno mówić o konkretach. Wiadomo, że strategia zakłada zrównoważony rozwój, a więc idą za tym korzystne rozwiązania dla małych gmin, terenów wiejskich. Duży plus za to, że strategia jest konsultowana. Widać, że państwo chce posłuchać tego, co mają do powiedzenia samorządy różnego szczebla. Nie wyrażam jak na razie ani zachwytu, ani negatywnego zdania. Czekam na bardziej szczegółowe zapisy. Not. (eb)

Uwagi do projektu KSRR można zgłaszać na adres e–mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”.