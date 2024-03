Pożegnanie żołnierzy z Batalionu Zmechanizowanego w Białej Podlaskiej

W miniony wtorek, w centrum szkolenia wojsk lądowych w Drawsku Pomorskim, na dwóch żołnierzy najechał pojazd gąsienicowy. Niestety, w wyniku wypadku obaj zmarli. Byli to żołnierze na co dzień służący w Batalionie Zmechanizowanym z Białej Podlaskiej. Jeden z żołnierzy był absolwentem bialskiego liceum.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. – Dotyczy ono spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym na terenie poligonu drawskiego z udziałem uzbrojonego pojazdu mechanicznego – powiedział Bartosz Okoniewski, zastępca szefa Prokuratury Okręgowej do spraw wojskowych w Poznaniu. Jest to czyn z art. 355 Kodeksu Karnego, opisany jako „spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza” i grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.