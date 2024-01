Poznała to miasto dzięki Riadowi Haidarowi. Minister edukacji przekazała pióro na finał WOŚP

– To miasto ma dla mnie duszę dzięki Riadowi Haidarowi, który był wielkim lokalnym patriotą. To dzięki niemu poznałam Białą Podlaską. Wierzę, że ta pamięć o nim będzie takim dobrym duchem tego miejsca– przyznaje Barbara Nowacka, minister edukacji, która w poniedziałek najpierw odwiedzała Lublin, a później właśnie Białą Podlaską. Z Riadem Haidarem, posłem i lekarzem neonatologiem, który zmarł w maju 2023 roku, Nowacka poznała się w Sejmie. Współpracowali w ramach Inicjatywy Polskiej.

Haidar był też wieloletnim szefem lokalnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dzięki niemu, oddział neonatologiczny bialskiego szpitala w ponad 90 proc. wyposażony jest w sprzęt z serduszkiem. – Na ten nadchodzący finał przekazuję japońskie pióro z symbolem złotych liści. To nawiązuje do radosnego życia i kolorowej przyszłości – tłumaczy szefowa resortu.

– Riad byłby z was dumny, że WOŚP gra dalej, a miasto się pięknie rozwija– uważa Nowacka. Podczas wizyty w Białej Podlaskiej rozmawiała też z uczniami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej numer 9. Wszystko w ramach konsultacji zapoczątkowanych zmian w placówkach oświatowych. – To było wspaniałe spotkanie i cudowna młodzież. Często w debacie publicznej mówi się o wielkich miastach, tymczasem serce Polski bije tutaj– przyznaje pani minister.

Z Białej Podlaskiej Nowacka nie wyjechała z pustymi rękami. – Przekazaliśmy upominek w postaci koszulki Rowerowej Stolicy Polski. Byliśmy dwukrotnie mistrzami – przypomina prezydent Michał Litwiniuk (PO). – To świetnie, że pani minister wsłuchuje się w najpilniejsze potrzeby środowiska oświaty. Już jesteśmy wdzięczni za spełnienie obietnicy podwyżek dla nauczycieli, którzy zasługują na szacunek i wsparcie rządu – podkreśla Litwiniuk.

Finał WOŚP odbędzie się w najbliższą niedzielę. W Białej Podlaskiej impreza wraz z licytacjami rozpocznie się o godz. 17 na placu Wolności.