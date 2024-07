Pożyczyła kartkę i długopis. Straciła swoje oszczędności

24 lipca wieczorem do mieszkania kobiety zadzwonił domofon. Nieznajoma oznajmiła, że przyszła zobaczyć się z ,, Jolą”, ale ponieważ jej nie zastała poprosiła właścicielkę mieszkania o kartkę i długopis, aby mogła napisać dla niej wiadomość.

Niestety, kobiecie udało się uśpić czujność 80-latki, która bez wahania wpuściła oszustkę i towarzyszącego jej mężczyznę do swojego domu. Dopiero po ich wyjściu seniorka zorientowała się, że wszystkie oszczędności w wysokości pond 10 tysięcy złotych, które miała w mieszkaniu zniknęły. Natychmiast zgłosiła kradzież na policję. Obecnie trwają poszukiwania sprawców przestępstwa.

Oszustwa i kradzieże, których ofiarami są osoby starsze to bardzo częste zjawisko. Dlatego policja zwraca się z apelem do seniorów i ich bliskich.

- Apelujemy do osób starszych o ostrożność i ograniczone zaufanie do nieznajomych osób, które odwiedzają nasze domy. Nigdy nie mamy pewności, czy osoba, która puka do naszych drzwi, jest tym, za kogo się podaje. Nie wpuszczajmy obcych do mieszkań, tym bardziej jeśli jesteśmy sami w domu. Starszych członków naszych rodzin uczulajmy na tego typu sytuacje.- mówi nadkom. Barbara Salczyńska-Pryhala- oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej