Prezent na święta dla kierowców. Autostradą szybciej do Warszawy

Trasa została udostępniona kierowcom trzy miesiące przed terminem kontraktowym. Dzięki temu mieszkańcy wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia uzyskali połączenie autostradowe z Warszawą i siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i Europie.

— To ważna i strategiczna inwestycja, ta droga jest elementem sieci TEN-T współfinansowanej przez Komisję Europejską. Trasa zyska znaczenie ponadnarodowe, dlatego że będzie to jeden z odcinków sięgających krajów Europy Zachodniej i dochodzący do granicy na wschodzie naszego państwa — powiedział podczas otwarcia Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury.

Bisko 13-kilometrowy odcinek Groszki – Siedlce Zachód zrealizowała firma Stecol Corporation za 530 mln zł. A2 w całości biegnie tu po nowym śladzie. W ramach inwestycji powstała ok. 600-metrowa estakada w dolinie Kostrzynia, osiem wiaduktów nad autostradą oraz 13 przejść dla zwierząt.

Wybudowany został również układ dróg do obsługi ruchu lokalnego. Szeroki pas rozdziału pomiędzy jezdniami, który stanowi rezerwę pod rozbudowę o dodatkowy pas ruchu w przyszłości, został wykonany z utwardzonego kruszywa. To bezpieczne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku zjechania z jezdni głównej. Poza tym mniej kosztuje utrzymanie takiej nawierzchni.

A2 do Białej Podlaskiej i granicy Polski

W realizacji są cztery odcinki autostrady do Białej Podlaskiej o długości ponad 65 km. Oddanie tego fragmentu A2 jest planowane do końca 2025 roku.

Z kolei w przygotowaniu jest też przedłużenie A2 do granicy z Białorusią o łącznej długości ok. 32 km. 11 grudnia GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie projektu technicznego i wykonawczego oraz budowę A2 Kijowiec – Dobryń.