Oświadczenie Mirosława K.:

"Wyrok w mojej ocenie jest skandaliczny i jest najlepszym dowodem na to, że reforma sądów jest pilnie potrzebna. Wójta skazano za coś czego zgodnie z obowiązującym prawem nie ma prawa robić. Jedyną osobą uprawnioną do zgłoszenia pieca c.o. do Urzędu Dozoru Technicznego jest eksploatujący, którym nieprzerwanie od 2003 roku do dziś jest dyrektor szkoły w Krzewicy. Obowiązujące prawo precyzyjnie wskazuje, że może być tylko jeden eksploatujący i tylko on ma prawo zgłaszać zmiany w użytkowanych urządzeniach.

Dla zobrazowania jak niewiarygodnie sprzeczny z prawem jest to wyrok posłużę się przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację, że kierujący wypożyczonym samochodem łamie przepisy o ruchu drogowym i zostaje ukarany mandatem. Przenosząc wyrok sądowy na tę hipotetyczną sytuację, okazałoby się że sąd ukarałby mandatem właściciela wypożyczalni samochodu, a nie kierującego. Jest to oczywisty absurd.

Analogicznie w tej sprawie właścicielem budynku szkoły jest gmina, ale użytkującym od 2003 roku Dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły nie zgłosił pieca do UDT, ale ukarany został wójt.

Sąd nie uwzględnił faktu, że Urząd Gminy wystąpił do UDT z wnioskiem o objęcie nadzorem pieca i dokumenty zostały przez UDT odesłane z powrotem do gminy. Dopiero, gdy z takim wnioskiem wystąpił Dyrektor szkoły w Krzewicy, wtedy UDT zgodnie z obowiązującym prawem, objął dozorem wymieniony piec c.o..

Sąd nie przychylił się też do opinii dwóch biegłych powołanych w tej sprawie, którzy wskazali kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie pieca do UDT i nie był to Wójt Gminy.

Wierzą, że wyrok Sądu wynika wyłącznie z braku dostatecznej wiedzy technicznej i błędnego rozumienia terminów budowlanych przez panie sędziny.

Czekam na pisemne uzasadnienie wyroku i będę składał skargę kasacyjną.”