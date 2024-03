Prezydent tego miasta nie zgadza się na protest rolników

Na środę rolnicy zapowiedzieli masowe protesty w całym kraju. Ale w Białej Podlaskiej nie dojdą one do skutku, bo prezydent wydał zakaz. Strajk miał objąć trzy skrzyżowania z drogą krajową numer 2: przy ulicy Warszawskiej, Janowskiej na wiadukcie i al. Solidarności. – Codziennie w każdym z tych miejsc przejeżdża od 10 do 20 tys. samochodów. Musimy stać na straży bezpieczeństwa ogromnej społeczności miasta i całego subregionu –tłumaczy odmowną decyzję Michał Litwiniuk (PO).

Konsultował to ze sztabem zarządzania kryzysowego. – Zwołałem posiedzenie z udziałem służb, policji, wojska i Straży Pożarnej. Zostałem upewniony, że taka blokada mogłaby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców–zaznacza prezydent. W swoim wniosku rolnicy wskazali, że tylko co godzinę przepuszczaliby samochody na 15 minut. – Można sobie wyobrazić, jaki paraliż zafundowaliby nam protestujący. Oczywiście, w swoich słusznych sprawach rolnicy mają prawo strajkować, ale apelujemy by robili to na innych odcinkach drogi krajowej – proponuje Litwiniuk. W jego ocenie, w takich okolicznościach trudno byłoby o korytarz życia dla karetek.

– Nie można narażać na szwank bezpieczeństwa kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców– podkreśla jeszcze prezydent i przypomina, że w mieście znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny i liczne przychodnie zdrowia, z których codziennie korzystają pacjenci.

Rolnicy protestują już od kilku miesięcy. Żądają m.in. wstrzymania importu towarów rolnych z Ukrainy, wycofania się z europejskiego Zielonego Ładu i odbudowy hodowli w Polsce. – Złożyliśmy odwołanie od tej decyzji, ale nie przewidujemy, że do środy zapadnie jakieś rozstrzygnięcie. Skoro nie mamy zezwolenia na protest, to przyjdziemy pod Urząd Miasta– mówi Piotr Kisiel, rolnik spod Białej Podlaskiej, który zajmuje się uprawą zbóż. Jest jednym ze współorganizatorów protestu. – Wyjaśnimy wtedy, dlaczego protestujemy. Robimy to nie tylko we własnym interesie. Za chwilę wszyscy odczujemy skutku Zielonego Ładu, gdy na stoły trafi nie zdrowa, polska żywność, ale importowany syf – ostrzega Kisiel.

–Dlatego chcieliśmy zorganizować blokady w 3 miejscach, by wytłumaczyć ludziom również z miasta, że ich ta sprawa również dotyczy. Niedługo być może nie będzie można uprawiać warzyw w przydomowych ogródkach– sygnalizuje rolnik. I jednocześnie podkreśla, że nie chce od rządu rekompensat. – My chcemy godnie żyć i pracować– stwierdza na koniec Kisiel.