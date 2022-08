Pride of Poland 2022. Najlepsze konie arabskie i ogromne pieniądze

Górnik Łęczna - Arka Gdynia 1:2. Nie utrzymali prowadzenia

Górnik Łęczna dobrze rozpoczął domowy mecz typowaną do awansu do PKO BP Ekstraklasy Arką Gdynia, ale jak się okazało były to miłe złego początki. Zespół trenera Marcina Prasoła jako pierwszy strzelił gola, ale ostatecznie poniósł premierową w tym sezonie porażkę na własnym stadionie