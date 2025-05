Przy kontenerze jak na wysypisku. "Ktoś regularnie przywozi worki do miasta"

W niektórych miejscach obok pojemników zalegają duże worki i rozrzucone ubrania. – To wygląda jak wysypisko, bo dookoła jest już tyle worków, ludzie to rozgrzebują. Bałagan to mało powiedziane - ocenia mieszkaniec Białej Podlaskiej. I zastanawia się, kto za to odpowiada.

Miasto niekoniecznie: – Obecnie nie posiadamy umowy na pojemniki na używaną odzież i tekstylia. Umowa z firmą Eco textil wygasła w lutym tego roku i nie została przedłużona - wyjasnia Katarzyna Jędrzejczyk, kierownik referatu gospodarki odpadami w ratuszu. - Firma została powiadomiona o obowiązku usunięcia pojemników z terenów należących do miasta - dodaje urzędniczka. Ale niektóre kontenery są ustawione na terenach prywatnych czy należących do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. - Obowiązek utrzymania czystości leży po stronie właścicieli nieruchomości.

Jeszcze kilka lat temu, Eco-Textil miał blisko 100 takich pojemników w Białej Podlaskiej. Dziś już tylko kilkanaście. - Są opróżniane regularnie, dwa razy w miesiącu. Dostrzegamy problem z zaśmiecaniem okolic pojemników i reagujemy na każdy taki przypadek - zapewnia Mateusz Bolechowski, rzecznik firmy. Jego zdaniem, do miasta ktoś systematycznie przywozi worki z odzieżą i pozostawia je przy kontenerach Eco-Textil. - Przypuszczamy, że to ubrania ze sklepów typu second hand, których nie udało się sprzedać. Nasze pojemniki służyć mają osobom indywidualnym, nie firmom.

W niektórych lokalizacjach jest monitoring. – Wtedy nasz pracownik zwraca się z prośbą o udostępnienie nagrania, by móc ustalić sprawcę podrzucenia worków - przyznaje rzecznik. Przypomina też, że mieszkańcy mogą informować o przepełnionych workach na infolinii 507 - 614 - 241.

Eco- Textil chwali się, że ubrania otrzymują drugie życie. „Co roku wprowadzamy do drugiego obiegu średnio 84 milionów kilogramów odzieży. Dzięki nam ubrania nie staja się odpadem, który zalega na wysypiskach śmieci, ale są stu procentach wprowadzane do drugiego obiegu, by ponownie służyć ludziom”.

Od początku tego roku, na mocy unijnych przepisów, tekstylia stanowią oddzielną frakcję odpadów. W Białej Podlaskiej można je oddać do punktu selektywnej zbiórki.