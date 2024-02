Rockowe granie na Dni Miasta. Ale nie zabraknie też disco polo

W tym roku, urzędnicy wcześniej niż zwykle, odsłonili karty przed jedną z najważniejszych imprez miejskich. – Będziemy gościć sławy. W ubiegłym roku był to Lady Pank, a w tym toku legendarny zespół Dżem – zapowiada prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Ten istniejący już 45 lat legendarny band wystąpi 2 czerwca na scenie w parku Radziwiłłowskim. Z pewnością nie zabraknie takich przebojów jak: Czerwony jak cegła, Sen o Viktorii, Skazany na bluesa, Wehikuł czasu, Whisky, List do M. czy Cała w trawie. Wokalistą formacji od 2001 roku jest Maciej Balcar. Przed bialską publicznością wystąpi też Daj To Głośniej. Przy muzyce tego zespołu będzie można potańczyć, bo to rytmy disco polo i folku.

Przy okazji Dni Miasta, odbędzie się też Europejski Festiwal Tradycyjnych Gier i Zabaw oraz święto kolorów Holi. Na wszystkie wydarzenia wstęp będzie wolny.

Druga impreza, która już na stałe zagościła w miejskim kalendarzu to Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego. Wielbiciele muzyki bardziej poważnej będą zadowoleni, bo w sierpniu na bialskiej scenie wystąpi m.in. Lwowska Opera Narodowa czy Grażyna Brodzińska. Białą Podlaską odwiedzą też wybitni aktorzy, Andrzej Seweryn i Zbigniew Zamachowski. Ten ostatni ma dać popis swoich umiejętności wokalnych. Show przy pianinie zrobi z kolei Waldemar Malicki.