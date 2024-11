Ruch pociągów wstrzymany. W Małaszewiczach zderzyły się lokomotywy

AKTUALIZACJA: O godz. 12.30 ruch pociągów został przywrócony

Do zdarzenia doszło w środę ok. godziny 10. - Podczas manewrów zderzyły się dwie lokomotywy pociągów towarowych. Doszło do zablokowania torów nr 1 i 2, po których kursują pociągi pasażerskie. Ruch pociągów jest wstrzymany. Na miejscu pracują służby- relacjonuje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Komisja ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. - Przewoźnicy organizują komunikację zastępczą. Za pociągi Polregio pojadą autobusy na odcinku Terespol - Chotyłów, za pociąg IC podstawiony będzie autokar na trasie Terespol – Biała Podlaska. Informacje o zmianach w kursowaniu są przekazywane na stacjach i przystankach oraz na portalu pasażera- zaznacza Znajewska-Pawluk.