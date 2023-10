Sami sobie nie poradzą. Szpital zwiększy liczbę łóżek dla tych pacjentów

Będzie to nowy pawilon przy Domowym Szpitalu. To placówka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, która istnieje od 2017 roku. – Zajmujemy się opieką długoterminową oraz paliatywno–hospicyjną. Obecnie, mamy 40 łózek w ZOL i one cały czas są obłożone. Poza tym, jest kolejka pacjentów oczekujących– przyznaje kierownik Danuta Matwiejczuk.

W nowym skrzydle znajdzie się miejsce dla ponad 30 pacjentów. – To osoby, które nie muszą być hospitalizowane, ale są niesamodzielne, potrzebują całodobowej opieki– tłumaczy pani kierownik.

W Domowym Szpitalu mogą liczyć na dobre warunki. – Jesteśmy nowoczesnym ośrodkiem. Przy każdej sali jest łazienka, są tarasy z wyjściem na zewnętrz gdzie nasze stowarzyszenie sadzi tulipany, a nawet pomidory– zaznacza Matwiejczuk.

Decyzję o rozbudowie ZOL podjął Artur Kozioł, który od lipca kieruje bialskim szpitalem. – Dokonałem zmian w planie inwestycyjnym. Na szpitalnych oddziałach specjalistycznych mamy pacjentów, którzy hospitalizacji nie wymagają, ale opieki tak i w ten sposób blokują miejsca innym. Dlatego liczymy, że rozbudowa ZOL zwiększy dostępność na naszych szpitalnych oddziałach– podkreśla Kozioł. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku.

– Generalnie, w całym kraju jest taka sytuacja, że brakuje miejsc w ZOL–ach– zauważa kierownik Domowego Szpitala. Obecnie, rocznie przebywa tu ok. 66 pacjentów wymagających całodobowej opieki.

Budowa nowego pawilonu kosztuje 7,6 mln zł. Szpital liczy na dofinansowanie z programu Polski Ład. Urząd Marszałkowski jako organ prowadzący, złożył już stosowny wniosek.