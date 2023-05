Budynek przy Okopowej 3 zmienia właściciela. Nie chciało miasto, weźmie starosta

Dokładnie 9 maja ma dojść do podpisania aktu notarialnego pomiędzy powiatem, a zarządem województwa lubelskiego. To już ostatnia i najważniejsza formalność. W lutym zarówno radni powiatu, jak i sejmiku województwa przyjęli stosowne uchwały w tej sprawie.

Urzędnicy ze starostwa planują zlecić operat szacunkowy, sprawdzić koszty amortyzacji i opracować plan remontów budynku. – Na pewno konieczna będzie termomodernizacja. Będziemy starać się o środki zewnętrzne na ten cel– zapowiada starosta Mariusz Filipiuk (PSL). Na razie wiadomo, że samorząd przeniesie tam swoją jednostkę–poradnię psychologiczno–pedagogiczną, bo obecnie znajduje się ona w wynajmowanych lokalach. – Ale nie stanie się to natychmiast po przejęciu. Najpierw lokal przy Okopowej 3 będzie musiało opuścić studium medyczne– przyznaje starosta.

Do dyspozycji powiatu będzie 3 tys. mkw. powierzchni. W jednej części budynku mieści się wspomniane studium medyczne, a w drugiej – pięciokondygnacyjnej – znajdują się lokale mieszkalne. 42 z nich jest wynajmowanych, a 51 stoi pustych. – W każdym z byłych miast wojewódzkich staramy się skumulować nasze jednostki w jednej lokalizacji. Tak uczyniliśmy w Chełmie, teraz również zamierzamy w Białej Podlaskiej – zaznaczył na sesji sejmiku Michał Mulawa (PiS), wicemarszałek województwa. – Trwa duża modernizacja pomieszczeń naszego budynku przy ulicy Warszawskiej, gdzie z Okopowej przeniesiemy studium medyczne – zapowiedział Mulawa. Ma to nastąpić najpóźniej do września przyszłego roku. Obiekt przy ulicy Okopowej wyceniony został na 4,5 mln zł. Jednak, to że jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga remontu, potwierdzili sami urzędnicy marszałka.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, szansę na przejęcie tego budynku miał samorząd miejski. Ale w ostatnim momencie, tuż przed podpisaniem notarialnej umowy wycofał się, chociaż sejmik województwa lubelskiego zdążył nawet przyjąć uchwały o wyrażeniu zgody na przekazanie darowizny. – Już na samym początku zostaliśmy wprowadzeni w błąd, że koszty bilansują się z przychodami, ale tak nie jest, koszty są większe – tłumaczył powody rezygnacji Maciej Buczyński, zastępca prezydenta. – Budynek dotknięty jest wadą formalno–prawną w kwestii zgodności przeznaczenia obiektu z jego faktycznym użytkowaniem– stwierdził Buczyński. Ale służby marszałka stawiają sprawę jasno. – Nie występuje tu wada prawna w związku zamieszkiwaniem przez lokatorów w tej nieruchomości przez długi okres – zapewnia Anna Nycz z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego, powołując się na rozporządzenie ministra infrastruktury, które w katalogu definicji „budynku zamieszkania zbiorowego” dopuszcza również „stały pobyt ludzi”. Poza tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „dopuszcza zmianę funkcji mieszkalnictwa zbiorowego lub usług istniejących na inne usługi”.