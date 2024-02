Scena mobilna, tylko z nazwy? Nie pojedzie na osiedla, bo dyrektor nie dostał takich propozycji

Sprawa tej sceny to niejako pokłosie dyskusji o braku domu kultury na osiedlu Za Torami. Na ostatniej sesji, radni już kolejny raz nie dali prezydentowi zielonego światła na zakup nieruchomości przy ulicy Kruczej. Ratusz chciał bowiem zagospodarować ten obiekt właśnie na osiedlowy dom kultury.

– Od ubiegłego roku mamy scenę mobilną i ona jest chyba mobilna tylko z nazwy– dziwi się radny Marek Dzyr (PiS). – Stoi na placu Wolności i nie widziałem, by gdzieś podróżowała– ubolewa. Radny przeglądał już harmonogram nadchodzących imprez kulturalnych. – Nie widzę, by różne koncerty czy planowane seanse filmowe miały odbywać się na osiedlach. Wszystko ogniskuje się w centrum Białej. A skoro mamy piękną scenę, to dlaczego nie pojedzie na osiedla, gdzie tej kultury brakuje – proponuje Dzyr. Rzeczywiście, niedawno ratusz ogłosił, że w tym roku, podobnie jak do tej pory, na placu Wolności organizowane będą letnie koncerty, a w parku Radziwiłłowskim kino pod chmurką. To ścisłe centrum miasta.

Z kolei, dyrektor Bialskiego Centrum Kultury odpowiada, że co roku organizuje 150 imprez. – Z dużym zdziwieniem przyjąłem informację, że rzekomo scena mobilna nie jest wykorzystywana w innych częściach miasta do organizacji wydarzeń. Nie odmawiamy pomocy organizacyjnej mieszkańcom osiedli, którzy mają chęć i pomysł– zapewnia Zbigniew Kapela.

– Służymy naszymi zasobami. Jednak do tej pory, nie otrzymaliśmy propozycji organizacji większego wydarzenia na osiedlach z wykorzystaniem sceny mobilnej, a te mniejsze inicjatywy jej nie potrzebowały– tłumaczy dyrektor BCK. A to, że konstrukcja stoi akurat na placu Wolności wynika ze względów bezpieczeństwa. Jest tam objęta monitoringiem. Scena kosztowała 258 tys. zł.

Teraz z kolei, urzędnicy chcą kupić mobilną trybunę na 100 miejsc. Trafi na miejski stadion.