Skatowali nastolatka: bili, kopali, skakali. Poszło o pieniądze

O szokującym filmie nagranym przy ul. Górnej w Białej Podlaskiej, jako pierwsi, napisali dziennikarze „Słowa Podlasia”. Informują, że ofiara ma ok. 19 lat, jeden z oprawców 18- a drugi 16 lat.

Na nagraniu widać dwóch młodych mężczyzn bijących młodego człowieka. Okładają go pięściami. Kopią. Ofiara próbuje zakrywać głowę. Gdy to robi, jeden ze sprawców skacze mu na klatkę piersiową. W tle rozmowa, z której wynika, że młody człowiek jest bity, bo nie dał jednemu z opraców pieniądzy.

– No chyba miałem ci dać dopiero po świętach – stara się wytłumaczyć bity człowiek i prosi: – Dość już, no!

Pod koniec trwającego 36 sekund nagrania jeden z mężczyzn stwierdza „Dobra, zostaw go” i zwracając się do ofiary: – „Zapier... teraz na chałupę, bierzesz to co masz”. Drugi przerywa atak ale komentuje jeszcze „Jęcz, jęcz k...o, jęcz”. Potem wybuchają śmiechem.

Szokującą sprawą zajęła się już policja.

– Nagranie, które trafiło dzisiaj "do sieci” jest przez nas szczegółowo analizowane. Istotne jest ustalenie okoliczności i dotarcie do pokrzywdzonego – zapewniają.

Wkrótce więcej szczegółów.