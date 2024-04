Święty czy doktor? Most jeszcze nie powstał, ale już ma patronów

„Pokolenia mieszkańców czekały na tę inwestycję od lat 70–tych. Tu powstaje aleja Riada Haidara”– mówi na nagraniu opublikowanym na Facebooku prezydent Michał Litwiniuk (PO). Wniosek o taką nazwę dla nowego mostu złożył w maju ubiegłego roku klub radnych Koalicji Obywatelskiej.

– Znałam Riada ponad 40 lat. Może niektórzy uznają, że to za wcześnie, ale to nie znaczy, że jutro mamy się tym zajmować. To wniosek o nazwanie drogi, która połączy dwie części miasta, tak jak on łączył nas, mieszkańców, bez względu na poglądy – tłumaczyła wówczas radna Marta Cybulska–Demczuk (KO). Jednak, do tej pory radni nie przyjęli w tej sprawie stosownej uchwały. A wniosek trafił do prezydenta dzień po śmierci znanego lekarza i polityka. Riad Haidar zmarł po ciężkiej chorobie.

Budowa mostu na Krznie ruszyła w listopadzie ubiegłego roku i ma się zakończyć do końca 2024 roku. Niedawno, bialskie parafie zainicjowały jednak zbiórkę podpisów pod wnioskiem o nazwanie arterii imieniem świętego Jozafata Kuncewicza. „Żył w latach 1580–1623, zasłynął jako gorliwy duszpasterz, a potem arcybiskup Połocka na kresach Rzeczpospolitej. Był wielkim orędownikiem jedności chrześcijan. Zginął śmiercią męczeńską w Witebsku. Trumna z ciałem św. Jozafata przebywała w Białej ponad 200 lat. Początkowo w Zamku Radziwiłłów w latach 1705 – 1765. Potem przez ponad 150 lat w Kościele przy ul. Brzeskiej. Obecnie ciało św. Jozafata spoczywa w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Uhonorowany został tak zaszczytnym miejscem jako patron jedności i pojednania” – czytamy w piśmie, które odczytywano w kościołach.

– To nie jest kwestia, że osoby wierzące nie chcą upamiętnić doktora Haidara. Nie odbierałabym tego jako działania politycznego. Akurat w naszej parafii mamy rok tego świętego. Były już obchody 400– lecia śmierci Jozafata, pielgrzymka do jego grobu w Rzymie. Po prostu są różne działania z nim związane i w mieście, i na świecie – tłumaczy Magdalena Chwesiuk, mieszkanka Białej Podlaskiej z parafii pw. Narodzenia NMP. Okazuje się, że stosowny wniosek z podpisami wiernych trafił już na biurko prezydenta.

Społeczność miejska jest jednak podzielona. – Miasto ma bohaterów, których pamięć należy kultywować. Uważam, że miejscem kultu świętych powinny być świątynie– zauważa z kolei Natalia Klimkowicz, działaczka Lewicy z Białej Podlaskiej. – Doktor Haidar który uratował setki małych pacjentów, bez wątpienia jest takim bohaterem. Rozumiem osoby wierzące, które podpisują petycję, ale warto przypomnieć, że inicjatywa nadania imienia doktora Haidara zrodziła się w maju zeszłego roku, więc nie wiem, dlaczego akurat teraz zbierane są podpisy– dziwi się Klimkowicz.

O tym, jakiego patrona zyska most zdecyduje już Rada Miasta nowej kadencji. Przeprawa połączy skrzyżowanie ulic Koncertowej i Dalekiej z ulicami Warszawską i Artyleryjską. To jedna z największych miejskich inwestycji za ponad 44 mln zł.