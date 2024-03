Syn Riada Haidara włączył się w kampanię wyborczą

Ceniony lekarz i polityk, Riad Haidar zmarł po ciężkiej chorobie w maju ubiegłego roku. Od 2019 roku był posłem Koalicji Obywatelskiej. Z Białą Podlaską nigdy się nie rozstawał, bo przez wiele lat był ordynatorem oddziału neonatologii tutejszego szpitala. Współpracował też z lokalnymi samorządowcami.

Teraz, jego rodzina pracuje nam powołaniem fundacji jego imienia. Ale zanim to nastąpi, Kamil Haidar, jeden z synów zmarłego lekarza i polityka publicznie udzielił poparcia dla „swoich kandydatów”.

– Jestem tutaj, bo tu się wychowałem, teraz bywam w Białej Podlaskiej. Gołym okiem widać, jak to miasto się rozwija – przyznaje Haidar, który nie ukrywa, że dobrze zna się z prezydentem Michałem Litwiniukiem (PO) i naczelnikiem jego gabinetu, Wojciechem Sosnowskim. I to właśnie ich wskazuje, jako swoich kandydatów.

Litwiniuk stara się o reelekcję, ale startuje z własnego komitetu, a Sosnowski walczy o miejsce w sejmiku województwa lubelskiego z list Koalicji Obywatelskiej. – Mój tato rozsławił miasto na całym świecie i jako wykonawca jego spuścizny chcę wiedzieć, że to miejsce ma młode, dynamiczne władze, otwarte na świat- tłumaczy Kamil Haidar, współzałożyciel zespołu muzycznego Lion Shepherd. Przyznaje też, że to na tych kandydatów będzie głosować jego rodzina.

– Pamiętam, jak po wygranych wyborach w 2018 roku byliście u nas, w rodzinnym domu w Borsukach. Dużo rozmawialiśmy o tym, co was czeka, co chcecie zrobić. Podjęliście się trudnego zadania, bo rozpoczęliście inwestycje, które są strategiczne dla miasta i trwają wiele lat- mówił podczas konferencji syn Riada Haidara, odwołując się m.in. do budowy nowego mostu na Krznie, za czym lobbował również Riad Haidar. – Legenda mojego ojca ma szeroki zasięg. Nadal jako rodzina pracujemy nad tym, by miasto pozytywnie się w Polsce kojarzyło. Gwarantem tego jest Michał i Wojtek- stwierdza Kamil Haidar.

Wojciech Sosnowski z samorządem związany jest od 2008 roku. Wtedy został po raz pierwszy miejskim radnym. Dzisiaj jest naczelnikiem gabinetu prezydenta Litwiniuka. Niedawno, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski powołał go na pełnomocnika ds. kontaktów z samorządami w kwestii rozwoju dróg.