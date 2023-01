Teren przy Prochowni będzie nie do poznania. Altana i miniaturowy ogród

Miasto podpisało właśnie umowę z firmą Tres-Bud z Białej Podlaskiej.

– Projekt „Rewitalizacja obszaru przy zabytkowej Prochowni” zakłada przebudowę targowiska miejskiego i parkingu, a także budowę nowych obiektów – mówi burmistrz Jacek Danieluk. Prochownia to zabytkowy bunkier wybudowany ponad 100 lat temu przez cara Rosji w ramach pierścienia obronnego twierdzy brzeskiej. Dzisiaj prezentowane są tu ekspozycje historyczne.

Teren przy tym zabytku bardzo się zmieni. Powstaną zadaszone 24 stoiska handlowe i budynek, w którym znajdzie się informacja turystyczna, sala konferencja oraz zaplecze sanitarne dla użytkowników bazaru. Ale nie tylko, bo Terespol liczy, że miejsce będzie atrakcyjniejsze dla turystów.

– Nowy obiekt będzie jednocześnie zapleczem dla kupców, miejscem obsługi dla osób odwiedzających zabytkową prochownię oraz bazą informacyjną dla turystów – tłumaczą urzędnicy. Wśród zieleni zamontowana będzie również altana rekreacyjna z miejscem na ognisko.

Władzom miasta marzą się też nawiązania do historii, dlatego specjalne gabiony będą tworzyć geometryczne figury symbolizujące fundamenty zabytkowych obiektów. To wszystko pośród kolorowych rabat. Spektakularnie zapowiada się miniaturowy ogród nawiązujący do XVIII-wiecznych ogrodów krajobrazowych. Nie zabraknie alejek, ławek i drewnianej kładki nad kwiatowymi rabatami.

Wykonawca ma czas do października 2024 roku. Prace oszacowano na 3, 9 mln zł. Z tego 3,5 mln zł to dofinansowanie z Polskiego Ładu.