To będzie najdłuższy most w mieście. Na razie będą utrudnienia

Piąta przeprawa w mieście połączy skrzyżowanie ulic Koncertowej i Dalekiej z ulicami Warszawską i Artyleryjską. W tych miejscach powstaną ronda turbinowe. Firma Nowak –Mosty z Dąbrowy Górniczej zaczęła prace w terenie już kilka miesięcy temu. Teraz, budowa wkracza na dalszy etap. Stąd utrudnienia.

- Na ulicy Żurawiej prace będą prowadzone w obrębie jezdni i chodników. W związku z tym na przedłużeniu ulicy Artyleryjskiej droga będzie nieprzejezdna- sygnalizuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik ratusza. Z kolei na skrzyżowaniach z ulicą Warszawską i Koncertową pojawią się nowe znaki ostrzegawcze. Dotyczyć będą wjazdu i wyjazdu ciężkiego sprzętu z placu budowy. – Dodatkowo, przerwana będzie ciągłość ścieżki rowerowej wzdłuż Krzny, na wysokości ul. Artyleryjskiej- precyzuje pani rzecznik.

To inwestycja oczekiwana od kilkudziesięciu lat w mieście, bo była ujęta już w założeniach planistycznych z lat 70. Sama konstrukcja będzie miała 90 metrów, a będą ją wspierały 3 przęsła. – To będzie najdłuższy most w mieście – podkreśla prezydent Michał Litwiniuk (PO). Do tego powstanie ponad 1–kilometrowa droga dojazdowa. Urzędnicy liczą, że rozładują się dzięki temu korki w tej części miasta.

Most wykonany będzie z belek prefabrykowanych typu T połączonych z płytą żelbetową. A posadowienie będzie na palach. Wykonawca zapewnia, że to konstrukcja o najwyższej klasie nośności. Nową przeprawą mieszkańcy pojadą pod koniec tego roku.

Śląska firma za zadanie weźmie 44,5 mln zł. A 30,4 mln zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie udało się zdobyć za trzecim razem.