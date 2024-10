To jeszcze nie most, ale rondo już otwarte

0 A A

To jeszcze nie koniec wielkiej inwestycji, ale kierowcy mogą już jeździć po rondzie na ulicy Koncertowej. Na most trzeba poczekać do grudnia.

