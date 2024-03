Tragedia na poligonie. Jeden z żołnierzy był absolwentem bialskiego liceum

We wtorek rano w centrum szkolenia wojsk lądowych w Drawsku Pomorskim doszło do tragicznego zdarzenia. — Na dwóch żołnierzy najechał pojazd gąsienicowy. Niestety, w wyniku wypadku jeden z poszkodowanych zmarł. Drugi był reanimowany i śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Szczecinie — mówił wówczas major Tomasz Zygmunt z Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Byli to żołnierze na co dzień służący w Batalionie Zmechanizowanym z Białej Podlaskiej. Niestety, ale drugi żołnierz zmarł w środę w szpitalu. „Pomimo bardzo szybkiego transportu do szpitala i wysiłku lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Bliskim zmarłego żołnierza zapewniono wsparcie i opiekę psychologiczną. Dodatkowa pomoc, zarówno psychologiczna jak i organizacyjna, będzie kontynuowana w zależności od potrzeb rodziny”- informuje 1. Warszawska Brygada Pancerna, której podlega bialski batalion.

W środę śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. – Dotyczy ono spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym na terenie poligonu drawskiego z udziałem uzbrojonego pojazdu mechanicznego – mówi Bartosz Okoniewski, zastępca szefa Prokuratury Okręgowej do spraw wojskowych w Poznaniu. Jest to czyn z art. 355 Kodeksu Karnego, opisany jako „spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza” i grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. – Nikomu jeszcze nie postawiliśmy zarzutów. Przewidziana jest sekcja zwłok i powołanie biegłych – zaznacza prokurator Okoniewski. Wiadomo, że kierowca pojazdu opancerzonego był trzeźwy i również służył w garnizonie w Białej Podlaskiej.

– Gromadzimy materiał dowodowy, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Ale mogę jedynie powiedzieć, że w chwili wypadku żołnierze prowadzili ćwiczenia z ewakuacji medycznej. A wóz służył do przewożenia piechoty- uzupełnia Okoniewski.