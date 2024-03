Trzecia Droga chce odbić sejmik z rąk PiS. Sosnowski liczy na Koalicję Obywatelską

Był marszałkiem województwa w latach 2014–2018. Ale później to PiS przejęło władzę, zdobywając aż 18 mandatów. Sosnowski pozostał radnym, a marszałkiem został Jarosław Stawiarski.

– Gdy rządziliśmy, środki trafiały w różne miejsca województwa, a dzisiaj cała koncentracja to centrum województwa i Kraśnik, czyli okręg wyborczy pana marszałka Stawiarskiego– punktuje Sławomir Sosnowski, którego Trzecia Droga wystawiła na „jedynkę” do sejmiku z okręgu bialskiego.

Na co dzień, były marszałek mieszka pod Radzyniem Podlaskim, gdzie prowadzi duże gospodarstwo rolne. – Znam potrzeby mieszkańców powiatu bialskiego. Na pewno będziemy wspólnie walczyć, by w końcu północna część regionu była doceniona, bo obecne władze wręcz ją ograbiają – stwierdza polityk PSL.

W styczniu, wytknął nieudolność samorządu województwa w pozyskaniu milionów na remonty dróg z Funduszów Europejskich dla Polski Wschodniej. Do podziału było 2 mld 374 mln zł. Ale dotacji nie otrzymał żaden z czterech wniosków złożonych przez urząd marszałkowski. Wszystkie zostały ocenione negatywnie.

– Straciliśmy blisko pół miliarda złotych na drogi. Na przykład niedawno jechałem drogą w Strzakłach. Tam są 20–centrymetrowe wyłomy. To jest niebezpieczne. Gdy byliśmy u władzy, pozyskiwaliśmy środki również z innych programów, nie tylko unijnych– przypomina Sosnowski. Marszałek Jarosław Stawiarki nie ukrywał zdziwienia rozstrzygnięciem konkursu i zapowiedział odwołanie. – Dziwnie to się zbiega ze zmianą ekipy rządzącej, bo ocena została zrobiona już pod auspicjami nowego rządu i nowego ministra – komentował.

W obecnym układzie sił, PSL ma 7 mandatów w sejmiku. – Mam nadzieję, że PiS w tych wyborach nie zdobędzie już tylu mandatów, jak ma obecnie, bo po prostu nie zasługuje na to – nie przebiera w słowach były marszałek. – Musimy działać by zdobyć jak najwięcej mandatów. Samodzielnie rządzić się raczej nie da, liczę, że wspólnie z Koalicją Obywatelską uzyskamy większość – tłumaczy Sosnowski.

Zupełnie inaczej wygląda to w powiecie bialskim, gdzie PSL rządzi z PiS–em. A dokładniej, starosta Mariusz Filipiuk to przedstawiciel ludowców, a jego zastępca to Janusz Skólimowski z PiS.

– W tej kadencji PSL ma 12 radnych w powiecie. Mogliśmy rządzić samodzielnie, ale zdecydowaliśmy zaprosić do współpracy wszystkie środowiska z rady, zarówno z PiS jak i z Porozumienia Samorządowego. Dzięki temu możemy się dziś pochwalić blisko 300–milionowym budżetem– stwierdza starosta Mariusz Filipiuk, który również startuje w nadchodzących wyborach.

Niespodzianką na liście Trzeciej Drogi w powiecie bialskim jest Wiesław Panasiuk z PSL. Przez ostatnie 26 lat był wójtem gminy Biała Podlaska. Ale ogłosił, że tym razem w tym wyścigu nie weźmie udziału. – Zdecydowałem jednak, żeby swoje doświadczenie i rozwagę przenieść do rady powiatu. Chcę to wykorzystać do dalszego rozwoju gminy– stwierdza Panasiuk. – W gminie to była misja do spełnienia. Ale z samorządem nie chcę się rozstawać, bo mam jeszcze potencjał do wykorzystania – tłumaczy wójt. Mieszkańcy powiatu bialskiego 7 kwietnia wybierać będą 23 radnych.

Kandydaci Trzeciej Drogi do rady powiatu bialskiego:

OKRĘG 1 ( Janów Podl., Leśna Podl., Konstantynów)

Ilona Niewęgłowska (K)

Jarosław Stasiuk (L)

Zdzisław Bożemój (J)

Mariusz Ochnik (J)

Beata Spychel

OKRĘG 2 (Miasto Terespol, Kodeń, Rokitno, Terespol gmina, Zalesie)

Tomasz Andrejuk (K)

Elżbieta Iwaniuk (Tg)

Mariusz Łukaszuk (R)

Kołodyński Wojciech (Z)

Jolanta Oleszczuk (Tm)

Małgorzata Rychlik (Tm)

Marcin Lubeńczuk

OKRĘG 3 (Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Wisznice)

Mariusz Kiczyński (T)

Karol Żarkiewicz (S)

Paweł Zaleszczyk (W)

Anna Sozoniuk (Sł)

Renata Fedorowicz (T)

OKRĘG 4 (Łomazy, Piszczac, Rossosz)

Paweł Stefaniuk (P)

Mateusz Majewski (R)

Wiesław Bańkowski (Ł)

Ewelina Wołosowicz (Ł)

Ewelina Krześniak (P)

OKRĘG 5 ( Drelów, Międzyrzec Podl. Gmina)

Mariusz Filipiuk (D)

Marek Sulima (Mg)

Justyna Kołodziejczuk

Teresa Kokoszkiewicz

Magdalena Semeniuk

OKRĘG 6 (Międzyrzec Miasto)

Romuald Pietrosiuk

Zbigniew Łaziuk

Karolina Filipiuk

Emilia Kaszyńska

Artur Grzyb

OKRĘG 7 ( Biała Podl. Gmina)

Czesław Pikacz

Arkadiusz Maksymiuk

Wiesław Panasiuk

Agnieszka Sęczyk

Grażyna Majewska

Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmiku z okręgu bialskiego:

Sławomir Sosnowski

Marek Uss

Renata Rychlicka – Korneluk