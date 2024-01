Trzy wypadki jednego dnia. We wszystkich ucierpieli piesi

Nastolatka została potrącona przez samochód w Białej Podlaskiej. Była na pasach, gdy fordem nadjechał 56-latek. Nie zauważył pieszej i wjechał w nią. Poszkodowana trafiła do szpitala. Sprawdzono, że kierowca był trzeźwy. Do zdarzenia doszło na al. Jana Pawła II ok. godz. 15.

Tego samego dnia, również po południu wypadek wydarzył się w Radzyniu Podlaskim. – Kierująca osobowym seatem skręcając w ulicę Chmielowskiego potrąciła przechodzącego tam mężczyznę. W wyniku wypadku 38-letni pieszy z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala – informuje st. asp. Piotr Woszczak z radzyńskiej policji.

Kierująca autem 19-latka była trzeźwa.

Podobnie zresztą jak 47-latek z citroena, który pieszego potrącił na ul. Wyszyńskiego w Łukowie. Jak ustalono, 73-letni mężczyzna przeprowadzał przez przejście dla pieszych rower. Wtedy doszło do wypadku. Starszy pan doznał urazu głowy. Karetką przetransportowano go do szpitala.