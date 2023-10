Twórca SKOK-ów z Pomorza po raz czwarty senatorem

60–letni Grzegorz Bierecki w Senacie zasiada od trzech ostatnich kadencji. W niedzielnych wyborach zagłosowało na niego 71 167 wyborców z okręgu nr 17, obejmującego Białą Podlaską oraz powiaty: bialski, radzyński, parczewski.

Tym samym, przebił on kontrkandydata z Trzeciej Drogi, 53–letniego Marka Sulimę.To radny powiatu bialskiego i hodowca drobiu. Od niedawna zatrudniony w starostwie powiatowym. On z kolei, otrzymał 61 250 głosów.

– Dziękuję za każdy głos oddany w tych wyborach na mnie. Będę w Senacie dalej pilnował polskich spraw i z dumą reprezentował południowe Podlasie – komentuje dla Dziennika Bierecki.

W 2022 roku zarobił ponad 9,7 mln zł, w tym ponad 9,3 mln zł to dochody z udziałów i z zarządzania w różnych spółkach. Co polityk robi z taki pieniędzmi? Na przykład finansuje nowe złote korony dla Matki Bożej Kodeńskiej.

– Cieszy mnie wysoka frekwencja jaką odnotowaliśmy w moim okręgu i w całym kraju. Martwi mnie wizja rządu dotychczasowej opozycji złożonej z przedstawicieli 12 partii i partyjek. W trudnych czasach ten eksperyment się nie sprawdzi– uważa senator, który chociaż związany z Pomorzem na kilka tygodni przed wyborami był bardzo aktywny na południowym Podlasiu. Pokazywał się na dożynkach, otwarciach dróg i konferencjach prasowych. Najczęściej towarzyszył mu bliski współpracownik, poseł Dariusz Stefaniuk z PiS, który również dostał się do Sejmu. Obaj panowie mają swoje biura przy ulicy Francuskiej w Białej Podlaskiej.

Senator ma już plany na nadchodzącą kadencję. - Najważniejsze dla regionu jest dopilnowanie realizacji rozbudowy suchego portu w Małaszewiczach, co ze względu na negatywne stanowisko Komisji Europejskiej w przypadku rządu Tuska jest zagrożone- uważa parlamentarzysta.

- Zamierzam wnieść zmiany do ustawy o repatriacji aby ułatwić i przyspieszyć powrót do Polski setek tysięcy Polaków i zrealizować w ten sposób program osadnictwa w regionach, które uległy depopulacji.Będę pilnował aby nie odebrano Polsce wschodniej tego, co uzyskała dzięki rządom PiS-zapewnia polityk.