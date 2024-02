Ulica w budowie, ale kierowcy jadą na oślep

To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w mieście. Chodzi o fragment ulicy Armii Krajowej, który połączy dwa duże osiedla w Białej Podlaskiej: domków jednorodzinnych przy ulicy Francuskiej oraz budynków wielorodzinnych przy ulicy Podmiejskiej. Arteria będzie dwupasmówką, z chodnikami, ścieżką rowerową oraz z oświetleniem. Budowa się przedłuża, bo pierwotnie miała zakończyć się w ubiegłym roku.

– Termin realizacji umowy został przedłużony do 31 maja – mówi Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w ratuszu. Przeprojektowania wymagało bowiem rondo na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego. Chodziło o to, by dostosować wloty z ulicy. Dodatkowo, projektanci zmienili parametry ronda z dwupasowego na turbinowe. Zwiększyła się też jego średnica. „W związku z warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych w zakresie nawierzchni bitumicznych, zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2024 rok” – podali urzędnicy w zmianach do ubiegłorocznego budżetu.

Mieszkańcy narzekają jednak, że kierowcy jeżdżą na oślep. – Widzę, że osoby, które korzystają z ulicy nie stosują się do przepisów. To znaczy, nie ustępują pierwszeństwa, tylko jadą na oślep. Robi się niebezpiecznie, zwłaszcza na skrzyżowaniu z ulicą Pileckiego– sygnalizuje nasz Czytelnik.

Policja odpowiada, że „obowiązujące oznakowanie zakazuje wjazdu na budowaną część ulicy Armii Krajowej”. – Ten zakaz nie dotyczy jednak pojazdów budowy oraz mieszkańców – zaznacza nadkomisarz Barbara Salczyńska–Pyrchla, rzeczniczka bialskiej policji. Przy arterii swoje nowe bloki buduje m.in. firma Budomex. – Osoby, które nie stosują się do obowiązujących przepisów muszą liczyć się z konsekwencjami, między innymi mandatem karnym nawet do 5 tys. zł– przestrzega rzeczniczka. Przyznaje, że również tam patrole drogówki dbają o bezpieczeństwo w ruchu.

Ponad 12 mln zł na to zadanie miasto pozyskało z rządowych dotacji.