W tym mieście nauczyciele ucieszą się już 1 marca

- Jako jedno z pierwszych miast w Polsce rozpoczynamy wypłatę podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez samorząd – ogłosił w czwartek prezydent Michał Litwiniuk (PO). Ponad 1 tys. nauczycieli z bialskich szkół już w marcu zobaczy na swoich kontach pensje z wyrównaniem za styczeń i luty. W sumie, w tym roku na 30-procentowe podwyżki dla belfrów samorząd przeznaczy 33 mln zł. Ich wypłata jest możliwa dzięki zwiększonej przez rząd subwencji oświatowej.

Kilka dni temu, prezydent Lublina Krzysztof Żuk zapowiedział, że miasto również wypłaci podwyżki w marcu. - Nauczyciele na te podwyżki bardzo czekają, dlatego prezydent Krzysztof Żuk zobowiązał nas do tego, żeby w krótkim czasie przygotować wypłatę wyższych pensji. Zrobimy to 1 marca i wydaje mi się, że jesteśmy pierwszym dużym miastem w Polsce, które te podwyżki przygotowało – stwierdził Mariusz Banach, zastępca prezydenta.

Zarobki nauczycieli początkujących pójdą w górę do 6353 zł brutto, mianowanych do 7453,47 zł brutto, a dyplomowanych do 9523,88 zł brutto.