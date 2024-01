W tym roku mieszkańcy Białej Podlaskiej nie pojadą autostradą A2

Tymczasem do tej pory, harmonogram wskazywał na to, że pod koniec 2024 roku z południowego Podlasia będzie już można dostać się do Warszawy drogą A2. To się jednak zmieniło, m.in. wskutek wniosków wykonawców.

– W tym roku arteria zostanie dociągnięta do Siedlec. Na razie jednak nie będzie można korzystać z tego środkowego odcinka A2 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Bowiem dopiero rok temu wydano zezwolenie na realizację inwestycji między miejscowościami Groszki i Gręzów- tłumaczy Małgorzata Tarnowska, specjalista z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Ten fragment powinien być ukończony w 2025 roku. W tym samym czasie autostrada powinna dotrzeć do Białej Podlaskiej- zaznacza specjalistka. Najbardziej zaawansowane są prace właśnie na 14-kilometrowym odcinku ze Swór do miasta nad Krzną. Z raportu wynika, że roboty firmy Polaqua sięgają 80 proc. zaawansowania. Ta umowa opiewa na 470 mln zł.

Zresztą, mieszkańcy mogą to widzieć już od kilku miesięcy. - W toku jest natomiast umowa na wykonanie projektu budowlanego dla kolejnych trzech odcinków A2 od węzła Biała Podlaska do przejścia granicznego w Kukurykach- dodaje Tarnowska. Przetargi mają być ogłoszone w tym roku. – Ale prace będą zależeć od unormowania się sytuacji geopolitycznej z Białorusią- zastrzega GDDKiA.

Budowa A2 od Mińska Mazowieckiego do granicy podzielona jest w sumie ne na osiem odcinków.

Odcinki autostrady A2 w województwie lubelskim w budowie: