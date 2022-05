Woda w kranach "warunkowo przydatna do spożycia". Co to oznacza dla ponad 60 tys. odbiorców?

„W próbach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Biała Podlaska stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Po ocenie ryzyka stwierdzono, że nie stwarza ona zagrożenia dla zdrowia konsumentów” – podał w piątek bialski sanepid. W tej sprawie zwrócił się do nas zaniepokojony Czytelnik.

– Ja dopiero w poniedziałek się o tym dowiedziałem. Czy nie można było mieszkańców powiadomić alertami SMS-owymi – zastanawia się bialczanin. – Z suchego komunikatu w internecie niewiele wynika. Skąd mam wiedzieć, czy wodę można pić – denerwuje się mężczyzna.

Ale bialski sanepid uspokaja. – Woda jest bezpieczna, to znaczy można ją spożywać, nawet z kranu – zapewnia Marcin Nowik, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej. – Wydaliśmy taki komunikat, bo coś się dzieje w wodociągu, być może są to problemy technologiczne. Musimy być transparentni i o tym informować. Tutaj ważna była dezynfekcja – zaznacza Nowik.

Ale w poniedziałek wyniki próbek wody nie wykazały już obecności bakterii. – Jednak pośpiech nie jest wskazany. Wykonamy jeszcze własne badania, bo dotychczas to Wod-Kan w swoim laboratorium je wykonywał. Gdy spłyną do nas jeszcze ustalenia odnośnie dokładniej przyczyny pojawienia się bakterii, to umorzymy decyzję o „warunkowej przydatności” – przyznaje dyrektor.

Bialskimi wodociągami zarządza miejska spółka Wod-Kan i to w jej gestii była akcja informacyjna. – Podczas standardowych, regularnie prowadzonych badań stwierdziliśmy jednostkowe przekroczenie parametru mikrobiologicznego wody – tłumaczy Józef Bańkowski, dyrektor techniczny. – Podjęliśmy natychmiastowe działania zapobiegawcze, to znaczy dezynfekcję wody – uzupełnia. A w związku z warunkowym dopuszczeniem wody do spożycia, spółka rozpoczęła też jej intensywniejsze chlorowanie. Dlatego mieszkańcy mogą wyczuwać zapach chloru w kranach.

Wod-Kan ustala jeszcze co było przyczyną przekroczenia norm. – Pogorszenie jakości wód głębinowych może wynikać z suszy hydrogeologicznej oraz jakości wód powierzchniowych rzeki Krzny – przypuszcza dyrektor. – Ciągła dezynfekcja będzie prowadzona do momentu poprawy jakości ujmowanych wód. Do ustalenia miejsca i źródła powstania niezgodności parametrów konieczne są badani wody w całym cyklu poboru i dostawy – przyznaje Bańkowski.

Bialski wodociąg dostarcza wodę ponad 54 tys. mieszkańcom Białej Podlaskiej oraz blisko 6 tys. mieszkańcom okolicznych miejscowości: Czosnówka, Grabanów, Kolonia Grabanów, Hola, Husinka, Kaliłów, Porosiuki, Rakowiska, Sławacinek Nowy, Sławacinek Stary, Styrzyniec, Woskrzenice Duże, oraz Woskrzenice Małe.