Wojewoda: Programy rządowe można modyfikować

Takie spotkanie informacyjne odbyło się w czwartek w Białej Podlaskiej. – Samorząd jest naszym ważnym partnerem do rozmów, bo najlepiej zna lokalne potrzeby i deficyty. Chcemy odbudować jego pozycję i autonomię- tłumaczy wojewoda Krzysztof Komorski.

W bialskim ratuszu wraz ze swoimi urzędnikami przedstawiał szczegóły rządowych programów, m.in. Maluch Plus czy nowego rozwiązania pomocy obszarom przygranicznym. – Niektóre z nich trzeba tak modyfikować, by samorządy mogły skuteczniej ubiegać się o te środki. Już teraz wiemy, że dla niektórych gmin próg wkładu własnego jest za wysoki. Te płynące do nas uwagi przekażemy merytorycznym ministerstwom- zapewnia Komorski.

Tak już było w przypadku programu Maluch Plus. – Jako województwo wcześniej słabo wykorzystaliśmy to rozwiązanie- zauważa wojewoda. W regionie są aż 142 gminy, w których brakuje żłobków. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej już zmienił pewne kryteria, m.in. te dotyczące progu obłożenia żłobków. – W naszym mieście dzięki temu rządowemu wsparciu powstanie nowa placówka, która zaoferuje 70 nowych miejsc dla najmłodszych- zaznacza Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej. Obecnie, w samorządowych żłobkach jest miejsce dla 210 maluchów.

Niedawno, rząd zapowiedział nowy program „rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych”. – Dedykowany jest samorządom, które najmocniej zostały dotknięte skutkami wojny na Ukrainie. Do naszego województwa w tym roku trafi 25 mln zł -precyzuje Komorski. Chodzi nie tylko o poprawę stanu dróg, ale też o rozwój turystyki czy ekologię.

– Takie spotkania to bardzo dobra praktyka, na pewno z naszej strony oczekiwana - przyznaje Jerzy Czyżewski, wójt gminy Łomazy w powiecie bialskim. W tej kadencji samorząd zainwestował ponad 80 mln zł. – Z tego ponad 60 mln zł pochodziło z unijnych lub rządowych dotacji - wylicza Czyżewski. Gmina szykuje teraz wnioski do uzupełniającego naboru na rozwój dróg. Czas jest do 8 kwietnia, a województwo ma do rozdania ponad 107 mln zł.