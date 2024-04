Wybory 2024. Były prezydent, dyrektor pogotowia i emeryt. Kim są nowi radni?

Katarzyna Pietraszkiewicz z KW Michała Litwiniuka (45 lat).

Zdobyła 337 głosów. Na co dzień pracuje jako kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie (powiat bialski). W wyborczej ulotce napisała o sobie tak: „Jestem rodowitą bialczanką, szczęśliwą mamą 16-letniej córki Łucji. Od 22 lat związana zawodowo z pomocą społeczną. Jestem blisko osób najsłabszych, najbardziej potrzebujących, dbając o ich godny los. Na co dzień współpracuję z wieloma instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi”. Miejsce w radzie nazywa „ogromnym mandatem zaufania”. - Obiecuję, że będę go wypełniała odpowiedzialnie, z troską o wszystkich mieszkańców-deklaruje Pietraszkiewicz.