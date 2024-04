Za kierownicą TIR-a z dwoma promilami w organizmie

W sobotę tuż przed północą, bialscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w miejscowości Styrzyniec. Na miejsce wysłany został patrol policji.

Kierowcą okazał się 41-letni obywatel Białorusi. Od mężczyzny wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu i nie mógł utrzymać równowagi. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu, a ciężarówka trafiła na policyjny parking. 41-latek usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

– Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi – dodaje Salczyńska-Pyrchla.