Zabiegi w jeden dzień bez leżenia w szpitalu. W Białej Podlaskiej powstaje obiekt za 50 mln zł

To znane już w innych europejskich krajach rozwiązanie, fachowo określane jako ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), będzie się mieścić w budynku po dawnej patomorfologii i prosekturze. – W czterokondygnacyjnym obiekcie znajdą się 4 sale operacyjne, ale też poradnie specjalistyczne - zapowiada Artur Kozioł, dyrektor szpitala. Firma Baudziedzic z Głogowa Małopolskiego ma dwa lata na inwestycję. Oddzielne piętro będzie służyło zabiegom okulistycznym. A na drugiej kondygnacji będzie miejsce dla chirurgii, ortopedii, urologii, ginekologii i otolaryngologii.

Dzięki ośrodkowi pacjenci unikną zbędnej hospitalizacji. – Rano pacjent przychodzi na zabieg, a wieczorem wychodzi do domu. Chodzi o drobne zabiegi z chirurgii, urologii, neurochirurgii czy ginekologii. To pozwoli na uwolnienie łóżek na salach operacyjnych dla cięższych przypadków - tłumaczy Kozioł. W jego ocenie, w ten sposób skrócą się kolejki.

Ta nowa inwestycja kosztuje blisko 50 mln zł, z czego 42 mln zł to unijne pieniądze, a resztą dokłada województwo lubelskie. – W sumie inwestujemy w 24 takie projekty w regionie, a ten bialski jest największy. Łącznie idzie na to 140 mln zł, z czego 110 mln zł to fundusze unijne - precyzuje marszałek Jarosław Stawiarski. – Ten model znany już od dawna na Zachodzie pozwala na szybkie leczenie i uwalnianie łóżek szpitalnych- podkreśla marszałek. Jego zdaniem bialski szpital wysuwa się na prowadzenie pośród placówek medycznych w województwie. – Staje się najlepszy na pewno pod kątem ekonomii - przyznaje Stawiarski.

Dyrektor chwali się wynikami. – Odkąd kieruję placówką, czyli od 2 lat zarobiliśmy 195 mln zł więcej. Nasze roczne przychody sięgają pół miliarda złotych. Rocznie przyjmujemy o 46 tys. pacjentów więcej do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - wylicza Kozioł.

Nowy pawilon będzie połączony podziemnym przejściem z kompleksem głównym.