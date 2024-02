Zamiejscowy oddział GITD powstał za czasów PiS. Co z placówką zrobi obecna władza?

Historia jednostki sięga 2017 roku. Wtedy prezydentem Białej Podlaskiej był jeszcze obecny poseł, Dariusz Stefaniuk (PiS) i to on dogadał się z centralą, by taki zamiejscowy oddział stworzyć właśnie na ścianie wschodniej. Na początek zatrudniał 20 osób, a dziś już ponad 130. Tuż przed wyborami parlamentarnymi w ubiegłym roku, placówka zmieniła siedzibę. Wyprowadziła się z biurowca przy ulicy Brzeskiej, by zająć okazałe lokale w wyremontowanym budynku przy ulicy Piłsudskiego. Na wydarzeniu nie zabrakło senatora Grzegorza Biereckiego i posła Dariusza Stefaniuka (PiS). Obaj, ponownie dostali się do parlamentu.

– Jest tu miejsce jeszcze dla 50 pracowników– zapowiadało wówczas szefostwo GITD. Jednak w styczniu premier odwołał Alvina Gajadhura, a na stanowisko Głównego Inspektora Transportu Drogowego powołał Artura Czapiewskiego. Pracownicy bialskiej placówki zastanawiają się teraz czy utrzymają swoje miejsca pracy.

– To stabilne zatrudnienie. Ale dobrze wiemy, że to władza PiS powołała oddział. Nie wiadomo, co dalej z nim będzie– obawia się jeden z pracowników. Większość zatrudnionych to kobiety. Zajmują się m.in. systemem fotoradarowym. Ustalają właściciela pojazdu, który przekracza dozwoloną prędkość.

Centrala deklaruje jednak, że rewolucji nie będzie. – Nie planuje się likwidacji oddziału GITD w Białej Podlaskiej. Ani zmiany jego lokalizacji czy też zwolnień pracowników– słyszymy w biurze prasowym. Ale na ten moment, nie wiadomo, czy placówka zatrudni więcej osób. – Na to za wcześnie. Decyzje w tej sprawie zapadną po przeprowadzeniu szczegółowych analiz dotyczących potrzeb urzędu – podkreśla przedstawiciel biura GITD. Obecnie szefostwo instytucji prowadzi audyt struktury organizacyjnej. – W najbliższych dniach, zastępca głównego inspektora Sławomir Nastał spotka się z pracownikami zatrudnionymi w oddziale w Białej Podlaskiej– zapowiada GITD.