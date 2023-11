„Zemsta” urzędników. Mieszkańcy chcą więcej

Miały być tylko dwa przedstawienia, a jak dotąd wystawiono ich 9, zarówno dla dorosłej widowni, jak i dla uczniów. W rolach głównych występują urzędnicy, dyrektorzy szkół i innych miejskich instytucji. Wszystko dla szczytnego celu-pomocy stowarzyszeniu Wspólny Świat.

– Tak oryginalnego pomysłu wsparcia jeszcze nie było. To ewenement w kraju- uważa prezes Anna Chwałek. Do tej pory, udało się zebrać 32 tys. zł z cegiełek. - To nam się przyda, bo ruszamy z budową szkoły podstawowej. Kosztorys to ponad 12 mln zł-przyznaje Chwałek. 3 mln zł stowarzyszenie dostało z resortu edukacji. Ale wciąż brakuje ok. 3 mln zł.

Mieszkańcy na scenie mogli zobaczyć m.in. prezydenta Michała Litwiniuka w roli Papkina, dyrektora BCK Zbigniewa Kapelę jako Rejenta czy naczelnika wydziału edukacji Stanisława Romanowskiego jako Dyndalskiego. Aktorskie umiejętności pokazali także prezes ZGL Wojciech Chilewicz, radny Michał Michalczuk czy dyrektor „staszica” Rafał Wlizło. -Kosztowało nas to sporo pracy, w sumie 2 miesiące prób za nami. Późnymi wieczorami w naszym czasie wolnym się spotykaliśmy - przyznaje prezydent. A po każdym spektaklu, widzowie dowiedzieli się czegoś o autyzmie.

Publiczność chciała więcej Fredry. – Jest ogromne zainteresowanie ze strony szkół. Już 3 tys. uczniów zobaczyło przedstawienie. Okazuje się, że Fredro pod 200 latach wciąż wzbudza emocje. Mamy nadzieję, że pojawi się na maturze- żartuje Stanisław Romanowski, naczelnik wydziału edukacji w ratuszu.

Nad wszystkim czuwała pani reżyser, Danuta Szaniawska z miejscowego teatru Słowa. – Aktorzy -amatorzy byli zdyscyplinowani i zaangażowani. A trochę się obawiałam, czy tak zacne grono będzie dyspozycyjne- przyznaje reżyserka. Efekty tej pracy widać. – Na pierwszej próbie wszyscy mieliśmy wrażenie, że jesteśmy „drewniani”, ale już po kolejnych spotkaniach było coraz lepiej. Rozwinęliśmy się- zauważa Michał Litwiniuk.

Na tym nie koniec. 10 grudnia odbędą się dwa kolejne spektakle, o godz. 16 i 18 w sali widowiskowej BCK przy ulicy Brzeskiej. – Skoro ta formuła tak dobrze się przyjęła, to jeszcze zaskoczymy naszych mieszkańców- zapowiada prezydent.