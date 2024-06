Złodziej recydywista. Łupy chował w dziecięcym wózku

0 A A

38-latek ma na koncie wyroki za podobne przestępstwa (fot. KMP Biała Podlaska)

38-latek przyszedł do sklepu z dziecięcym wózkiem, ale... bez dziecka. Bo pakował do tego pojazdu to, co ukradł. Tym razem był to alkohol, zabawki i trochę artykułów spożywczych.

