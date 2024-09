Znaleźli niewybuchy w trakcie prac ziemnych

Mistrz w tarapatach. Orlen Oil Motor znowu przegrał w Toruniu z Apatorem

Drugi wyjazd Orlen Oil Motoru na Motoarenę do Torunia i druga porażka. W niedzielę lubelskie Koziołki w pierwszym meczu półfinałowym fazy playoff nie dały rady KS Apatorowi, który do najlepszej czwórki awansował jako lucky looser. Gospodarze wygrali 51:39, a to oznacza, że w rewanżu trzeba będzie odrobić aż 12 punktów straty