Żona posła PiS chce być radną powiatu. Czarnek: Mistrzowska drużyna

To postać dobrze znana w Białej Podlaskiej, bo gdy jej mąż rządził miastem w latach 2014–2018, ona aktywnie działała m.in. w fundacji Biała Pozytywka, prowadziła też lodziarnię w centrum miasta. Później włączała się w kampanię wyborczą. A jeszcze głośniej było o niej wtedy, gdy wyszło na jaw, że zasiadała w kilku radach nadzorczych państwowych spółek. Jednak odeszła z nich po tym, jak PiS ogłosił uchwałę przeciw nepotyzmowi.

Teraz, Renata Stefaniuk chce zostać radną powiatu bialskiego z list PiS–u. – Startuję tak naprawdę na prośbę mieszkańców. W powiecie jest wiele do zrobienia, do zmiany. A w samorządzie nie jest istotna partia, tylko ludzie – uważa kandydatka na radną.

Od 2022 roku jest naczelnikiem do spraw organizacyjnych, społecznych i kadr w Urzędzie Gminie w Sosnówce. Wygrała konkurs na to stanowisko. – Moim innowatorskim pomysłem jest stworzenie rady Kół Gospodyń Wiejskich przy starostwie. Takiej, która będzie wpierała i koordynowała prowadzenie KGW– tłumaczy Stefaniuk.

Jej zdaniem, panie potrzebują poradnictwa finansowego czy podatkowego. – Te kobiety mają mnóstwo pomysłów, ale niektóre wycofują z uwagi na problemy z formalności– podkreśla. Żona posła PiS myśli też o młodzieży. – Chodzi o stworzenie miejsca spotkań i integracji przy wiejskich remizach. Tam też można reaktywować harcerstwo– zaznacza.

Listy kandydatów PiS do powiatu bialskiego namaścił poseł Przemysław Czarnek, szef lubelskich struktur partii. – Idziemy do tych wyborów jako pierwsi. Nie jesteśmy skłóceni, jak próbowała wmówić opozycja. Mamy konkurencję daleko w tyle. Wyniki sondażowe nam sprzyjają –przekonywał Czarnek w Terespolu. To właśnie w tym przygranicznym mieście zaprezentowali się kandydaci PiS. Nieprzypadkowo, bo od kilkunastu lat rządzi tu burmistrz Jacek Danieluk. Kilka lat temu opuścił PO. I bliżej mu obecnie do PiS.

– Jesteśmy dumni z burmistrza i z tego jak zmienił to miasto–chwalił poseł PiS. Partia ponownie na niego stawia.

Zaś w gminie Terespol wystawia Kamila Paszkowskiego, blisko związanego z senatorem Grzegorzem Biereckim. W przeszłości Paszkowski kierował jego bialskim biurem. A w wyścigu o fotel wójta gminy Biała Podlaskiego stanie Tomasz Bylina, nadleśniczy i radny powiatu bialskiego. – Mistrzowska drużyna– skwitował Czarnek.

Obecnie, w powiecie bialskim, największym obszarowo na Lubelszczyźnie, PSL współrządzi z PiS–em.