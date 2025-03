"Zostawił tu serce i życie". Profesor Józef Bergier patronem ulicy przy kampusie uczelni

O patrona dla tej uliczki wnioskował radny Adam Chodziński, który obecnie pracuje na akademii. W ubiegłym roku radni jednogłośnie poparli propozycję. Ulicę w 2023 roku wybudowały PKP Polskie Linie Kolejowe. W piątek oficjalnie nadano jej imię. – On tutaj zostawił swoje serce i życie, bo do końca chciał uczestniczyć w ostatniej inauguracji roku akademickiego- wspominała żona Barbara Bergier. – Po namowach pojechał jednak wtedy na konsultację lekarską.

Profesor Józef Bergier był wieloletnim pracownikiem bialskiej filii AWF, a później, 25 lat temu głównym założycielem Akademii Bialskiej, wcześniej znanej pod nazwą PSW.

- Jak zobaczyłam ulicę, to pomyślałam, że za wąska i za długa jak na boisko, ale on ją tutaj wydeptał jak nikt inny. Oprócz pracy próbował znajdywać czas dla rodziny, a to było trudne, bo najpierw wielką miłością była piłka nożna, a później właśnie Akademia- przyznała pani Barbara.

W uroczystości oprócz rodziny brali udział pracownicy uczelni i przyjaciele profesora Bergiera. – Czym byłaby Biała Podlaska bez akademii? Studenci czują się tu dobrze, w mieście napędzają gospodarkę. Zostawiają tu pieniądze. Rocznie wypłacamy ok. 10 mln zł stypendiów- zauważa rektor, profesor Jerzy Nitychoruk. - Może ta uliczka jest skromna, ale moim zdaniem wybór jest dobry, bo ona jest wśród swoich. Tutaj pracujemy i kochamy uczelnię. A obok znajdują się obiekty wybudowane jeszcze za czasów rektora Bergiera, m.in. hala, baseny czy boiska - podkreśla profesor Nitychoruk. Już niedługo kampus rozrośnie się o kolejny akademik. – Bez takiego ponadnormatywnego poświęcenia Józefa Bergiera to by nie powstało. Do dziś w ministerstwach wspominają jego determinację i upór w pozyskiwaniu środków na inwestycje- zaznacza rektor AB.

Profesor Józef Bergier pochodził z Międzyrzeca Podlaskiego, był też posłem i senatorem PO. W 2013 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w wieku 67 lat.