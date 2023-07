Zrobiła zakupy na tysiąc złotych. Problem w tym, że cudzą kartą

Białorusin, który w zeszłym tygodniu przyszedł do bialskiej komendy, oświadczył, że zgubił gdzieś swoją kartę do bankomatu. I szybko zorientował się, że ktoś ją znalazł, bo z konta zaczęły znikać pieniądze. W sumie dokonano kilkunastu takich transakcji, łącznie na tysiąc złotych.

Policjanci dość szybko poradzili sobie z rozwiązaniem zagadki. Ustalili, że kartą posługiwała się 58-letnia kobieta. Gdy do niej dotarli, nie próbowała niczego ukrywać. Przyznała, że znalazła kartę na ścieżce rowerowej i postanowiła sprawdzić, czy może z niej korzystać. Udało się. Potem podobno miała wyrzuty sumienia i kartę wyrzuciła.

Ta skrucha nie ochroniła jej jednak przed odpowiedzialnością. Usłyszała zarzuty i przyznała się do winy. Stanie przed sądem. Grozić jej może do 10 lat więzienia. Póki co, policja zabezpieczyła u niej gotówkę na poczet przyszłych kar i grzywien.