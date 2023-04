Elektrownia atomowa w Lubelskiem. Daniel Obajtek nie wyklucza takiego ruchu

Daniel Obajtek odwiedził Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Świdniku Dużym pod Lublinem. – Dzisiaj kopalnia Lublin wydobywa 27 milionów ton gazu ziemnego, w całym województwie lubelskim jest to około 50 milionów metrów sześciennych. Ten poziom wydobycia zostanie zwiększony poprzez inwestycje i program poszukiwawczy nowych złóż w powiecie biłgorajskim - deklaruje prezes Obajtek.

Plan strategiczny PKN Orlen zakłada, że do 2030 roku wydobycie realizowane przez narodowy koncern wzrośnie do 12 miliardów metrów sześciennych gazu. Gros tego paliwa będzie pochodzić z norweskich koncesji PKN Orlen. Roczne zapotrzebowanie Polski to 16 miliardów metrów sześciennych gazu. – Będziemy także zwiększać wydobycie krajowe, aby maksymalnie zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Dlatego zaczynamy poszukiwanie nowych złóż w powiecie biłgorajskim, aby do 2030 roku wydobycie w województwie lubelskim osiągnęło poziom 500 milionów metrów sześciennych – dodał prezes PKN Orlen.

Zadaliśmy prezesowi Obajtkowi pytanie o małe reaktory atomowe w technologii SMR. Chodzi o potencjalne zlokalizowanie takiej siłowni w naszym regionie. – Podaliśmy pierwszych 7 lokalizacji reaktorów w technologii SMR. Docelowo ma być 70 takich siłownio w 26 lokalizacjach. Na razie nie podajemy nowych, bo to wymaga szeregu uzgodnień geologicznych, społecznych i ekonomicznych – mówi Daniel Obajtek, który nie wykluczył powstania takiej siłowni w naszym regionie. – Siłownie w sprawdzonej technologii SMR zapewnią nie tylko tańszy prąd, w cenie około 300 złotych za megawatogodzinę (obecnie jest to ponad 600 złotych netto – przyp. red.), ale wytworzą także ciepło do ogrzewania domów. Jest również aspekt ekonomiczny. Biznes, który zamierza inwestować w Polsce, zawsze dopytuje się perspektywy wytwarzania energii i miks energetyczny. Dzięki taniej energii z atomu możemy zapewnić nowe miejsca pracy oraz rozwój naszego kraju – dodał Daniel Obajek.

- Inwestycje zapowiedziane przez PKN Orlen mogą się pojawić się wszędzie, w całym kraju, nie dzieląc Polski na A i B, na tę w której może się coś dziać i gdzie nie ma nowych przedsięwzięć. Przedsięwzięcia realizowane przez spółki Skarbu Państwa na dziesięciolecia zapewniają pracę i przychody dla samorządów, są gwarantem rozwoju tej części Polski – powiedział na koniec Michał Moskal, dyrektora biura Jarosława Kaczyńskiego.