Minister środowiska o elektrowni atomowej. Wskazuje na wieś w Lubelskiem

W spotkaniu oprócz przedstawicieli władz wszystkich polskich samorządów wojewódzkich wzięli udział reprezentanci rządu. Wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk mówił m.in. o stabilizacji cen na rynku rolniczym w związku z trwającą od 24 lutego rosyjską agresją na Ukrainę. Jako główne wyzwanie wskazał łagodzenie wzrostu cen nawozów.

– Problemem, przed którym stoi polski rząd i władze samorządowe jest również skuteczna pomoc dla Ukrainy w transporcie zbóż. Czujemy potrzebę, aby Ukrainie pomagać wywozić zboża, ale też rozumiemy i widzimy różne niebezpieczeństwa związane m.in. z niekontrolowanym przepływem zbóż – mówił, wymieniając m.in. napływ na nasz rynek tzw. zboża technicznego.

– Stąd wzmożone kontrole na granicy. Chodzi o to, abyśmy skutecznie pomagali Ukrainie, ale jednocześnie nie dopuszczali do tego, że odbędzie się to z zaburzeniem polskiego rynku – dodał wicepremier, mówiąc o „śladowych ilościach”. W rozmowie z dziennikarzami przerwie konwentu wskazał, że chodzi o około kilkaset ton.

W module poświęconym bezpieczeństwu energetycznemu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła m.in. o programie polskiej energetyki jądrowej. Przypomniała, że w 2026 roku ma się rozpocząć budowa pierwszej polskiej elektrowni w tej technologii w Lubiatowie-Kopalinie lub Żarnowcu (woj. pomorskie). Jednocześnie podkreśliła, że niebawem wybrana zostanie lokalizacja drugiej tego typu inwestycji, a jedną z branych pod uwagę opcji – choć jak zaznaczyła, tych mniej prawdopodobnych – jest m.in. Gościeradów w powiecie kraśnickim.

– Teraz na nowo prowadzone są analizy z wyborem krótkiej listy lokalizacji tak, żeby w kolejnym roku wybrać tę właściwą. Jest to kwestia środowiska, sejsmiki, dostępu do wody, uwarunkowań środowiskowych i społecznych, własności gruntu i wielu innych rzeczy, które przy tym wyborze trzeba brać pod uwagę – mówiła minister Moskwa.

Czwartkowe spotkanie marszałków zakończyło się oddaniem przez województwo lubelskie przewodnictwa w konwencie. Swoją półroczną prezydencję rozpoczęła teraz Wielkopolska.