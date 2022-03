Lubelski Bibliotekarz Roku jest z Tarnogrodu

– To bez wątpienia wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale należy się nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy pracowali i pracują na rozwój naszej biblioteki, również władz naszego miasta – mówi laureatka nagrody, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie.

Joanna Puchacz pracuje w niej nieprzerwanie od wielu, wielu lat. Zaczęła zaraz po ukończeniu bibliotekoznawstwa na lubelskim UMCS. Konkursowa kapituła, jak napisano w uzasadnieniu, doceniła przede wszystkim wkład pani dyrektor w pozyskanie z ministerstwa kultury ponad 1,9 mln złotych dofinansowania na

modernizację i wyposażenie placówki. Prace dobiegły końca w zeszłym roku, a obiekt na miarę XXI wieku został oddany do użytku. – Naszą siedzibą jest dawna, zabytkowa synagoga. Podczas modernizacji zupełnie zmieniła swoje oblicze. Mamy nie tylko okazałą wypożyczalnię, ale też strefę dziecka, strefę ciszy, internetową czytelnię oraz unikatowe w skali Europy muzeum nożyczek – podkreśla Joanna Puchacz. Bardzo ją te zmiany cieszą, bo jak mówi, biblioteka to nie tylko regały i książki, ale też, a może przede wszystkim, ludzie. – Staramy się pracować nad tym, by być miejscem spotkań, wymiany poglądów, interakcji, wydarzeń kulturalnych – wyjaśnia dyrektor MBP w Tarnogrodzie.

Tytuł Lubelskiego Bibliotekarza Roku to tylko jeden z dowodów na to, że działalność Joanny Puchacz jest dostrzegana. W przeszłości otrzymała m.in. Krzyż Zasługi i kilkakrotnie nagrody wojewody. W 2019 roku znalazła się w gronie 50 bibliotekarzy z całej Polski, jako jedyna z woj. lubelskiego, którzy mieli okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej „NOWA biblioteka” i odwiedzić książnice w Wiedniu, Augsburgu, Stuttgarcie, Schwabisch Hall, Norymberdze, Zwickau i Chociebużu. – To była wspaniała, niezapomniana podróż – wspomina Joanna Puchacz, ale zapewnia, że „jak dziecko” cieszy się z każdego spotkania z czytelnikiem w bibliotece.

Poza laureatką do konkursu zgłoszone zostały także Marta Oniszczuk z filii bibliotecznej w Nowodworze (gm. Lubartów) i Jolanta Rybicka z filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Joanna Puchacz swoją nagrodę odbierze w maju podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.