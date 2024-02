Chciała sprzedać ekspres i straciła 3000 zł

43-letnia mieszkanka powiatu biłgorajskiego została oszukana podczas transakcji internetowej. Na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych wystawiła na sprzedaż ekspres do kawy. Za pośrednictwem komunikatora skontaktowała się z nią osoba zainteresowana kupnem, która podesłała jej link. Córka kobiety sądząc, że otrzyma w ten sposób pieniądze, otworzyła go i została przekierowana na stronę banku. Myśląc, że loguje się do bankowości elektronicznej, podała dane takie jak login, hasło oraz dane z karty co umożliwiło dostęp do konta oszustowi. Po sprawdzeniu stanu rachunku okazało się, że 43-latka straciła ponad 3000 złotych.