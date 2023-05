Lubelskie. Chcą budować drogę wojewódzką, a pani Maria prosi, żeby zostawić lipy

Chodzi o drogę wojewódzką numer 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, a konkretnie o odcinek przebiegająca przez miejscowość Sól zaraz koło Biłgoraja. – Nie mam nic przeciwko przebudowie drogi – mówi pani Maria, przy której domu obecnie przebiega trasa i po kompleksowym remoncie nadal tak będzie. Ale ze sporymi zmianami.

Kamil Jakubowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich wyjaśnia, DW 858 projektowana jest po jej istniejącym śladzie, a sama oś drogi pozostaje niezmieniana „z ewentualnymi drobnymi korektami w celu dostosowania parametrów technicznych i użytkowych drogi do klasy „G”

Wszystko zgodnie z przepisami.

Ale pani Marii chodzi o coś innego. Jej posesja z domem znajduje się na sporym zakręcie. – Kiedyś samochód wjechał nam w ogrodzenie – wspomina. – Teraz bardzo mi zależy, żeby droga nie wchodziła w moją posesję tak bardzo, że trzeba wyciąć stojące na mojej działce lipy. Bardzo mi na tych drzewach zależy. To spore drzewa, które mogą tu rosnąć może nawet sto lat. Stały, kiedy 25 lat temu kupiłam dom. Mają w obwodzie 90 i 130 cm. To nie są byle jakie drzewa – wylicza kobieta i dodaje, że traktuje lipy nie tylko jak ozdobę. – Gdyby doszłoby tu do wypadku, to te drzewa zatrzymają rozpędzony samochód – przekonuje.

Dlatego pani Maria chce nakłonić drogowców do skorygowania planów. Nie chce przesunięcia drogi, ale ścieżki rowerowej, bo to właśnie ona „wjeżdża” na działkę pani Marii i „zmusza” do wycinki.

– Sądzę, że równie dobrze droga rowerowa może zostać poprowadzona po drugiej stronie jezdni, obok już tam zaplanowanego chodnika – proponuje kobieta. Tam także są zabudowania, ale najbliżej jezdni stoi stary budynek.

Drogowcy jednak na razie są twardzi. – Przesunięcie projektowanych elementów zagospodarowania pasa drogowego (takich jak jezdnia, chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa) w kierunku północnym, tak aby inwestycja „nie wchodziła" w posesję pani (…), spowoduje konieczność korekty całego łuku oraz odcinków drogi poprzedzających ten łuk, co niewątpliwie spowoduje konieczność zajęcia pod drogę większej powierzchni działek po stronie północnej i ewentualne wyburzenia istniejącego budynku mieszkalnego, który w stanie istniejącym znajduje się w odległości ok. 5,0 m od istniejącej krawędzi jezdni – argumentuje Kamil Jakubowski.

To jednak nie kończy sprawę, bo drogowcy otrzymali, co do inwestycji, 16 uwag ze strony mieszkańców, firm i samorządów. - Umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania została podpisana w dniu 12.09.2022 r. - termin realizacji do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy – dodaje Jakubowski.

Co do terminu rozpoczęcia budowy i jej kosztów, to jest to na razie zagadka. Koszt będzie znany po sporządzeniu dokumentacji. – Natomiast jeżeli chodzi o termin realizacji tej inwestycji to wszystko uzależnione jest od tego czy uda się na nią pozyskać fundusze zewnętrzne – zaznacza Kamil Jakubowski z ZDW w Lublinie.