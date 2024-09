Moc atrakcji na niedzielę. Piknik europejski w Biłgoraju

Kilkugodzinna zabawa zostanie zorganizowana na Placu Wolności. Zacznie się o godz. 13 ipotrwa do 19. Zorganizowane zostaną trzy strefy: zabaw, zdrowia i unijna. Atrakcji nie zabraknie. Dzici będą mogły skorzystać z malowania twarzy, pobawić się na dmuchańcach, w kąciku plastycznym, spotkać szczudlarzy, wziąć udział w zabawach i wygrać nagrody w konkursach.

Zaplanowano także pokazy magii oraz prezentacje służb mundurowych.

W strefie zdrowia będzie można zbadać ciśnienie i nauczyć udzielania pierwszej pomocy. Na miejscu obecni będą też eksperci, którzy opowiedzą o możliwościach korzystania z funduszy unijnych.

Kilkugodzinnej zabawie towarzyszyć będą liczne koncerty, m.in. lokalnych artystów, ale również Śpiewaków z Opery Lubelskiej. Z recitalem wystąpi ponadto Wojtek Cugowski z zespołem.

– Rodzinne Pikniki Europejskie mają na celu promowanie korzyści, jakie na co dzień dają nam Fundusze Europejskie. Chcemy, aby mieszkańcy województwa lubelskiego byli świadomi, jak wiele zmienia się w ich otoczeniu dzięki tym Funduszom. Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych to wszystko to, co mamy w pobliżu swoich domów m.in. bezpieczne drogi, nowoczesne obiekty sportowe, rewitalizacja zabytków, dostęp do rozwoju poprzez realizację projektów edukacyjnych. To też najnowocześniejsze źródła energii odnawialnej. Chcemy poprzez takie wydarzenia przypominać lokalnej społeczności, jak dużo udało się osiągnąć dzięki Funduszom Europejskim – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.