Niezależni razem z PiS. Taki jest układ sił w Biłgoraju

W Urzędzie Miasta Biłgoraj nastąpiła zmiana władzy. Jest nowy burmistrz i nowa koalicja rządząca w RM (fot. UM Biłgoraj)

Choć to kandydatów KWW Janusza Rosłana weszło do Rady Miasta Biłgoraj najwięcej, to władzę w mieście przez najbliższe lata sprawować będzie koalicja KW Prawo i Sprawiedliwość oraz KWW Niezależni.

