Nowy dyrektor w centrum kultury. Poprzednik zrezygnował przed końcem kadencji

Informację o powołaniu Falandysza na stanowisko szefa centrum kultury Urząd Miasta Biłgoraj opublikował w mediach społecznościowych w poniedziałek. Przekazano, że nowy dyrektor pełniącym obowiązki będzie przez 6 miesięcy, od 1 lutego. Na razie nie wiadomo, czy później zostanie ogłoszony konkurs, czy też burmistrz dokona powołania na dłuższy okres.

W komunikacie magistratu znalazła się informacja, że rezygnacja Stanisława Kowalczyka była spowodowana względami osobistymi. Na temat nowego dyrektora BCK przekazano jedynie, że jest to wieloletni pracownik tej instytucji.

Rozmawialiśmy z zainteresowanym, więc wiemy, że Tomasz Falandysz to absolwent informatyki na Politechnice Rzeszowskiej. W placówce, którą kieruje, pracuje od lutego 2004. Już po roku został kierownikiem działu administracyjno-technicznego.

Pytany o plany na najbliższą przyszłość odpowiada, że na początek zajmie się zmianą w regulaminie organizacyjnym BCK, by dostosować go do nowego, przyjętego na sesji 29 stycznia statutu placówki.

– Mam też za zadanie zrealizowanie zaleceń z wewnętrznego audytu przeprowadzonego przez urząd miasta – mówi Tomasz Falandysz. Nie chce zdradzać szczegółów, wyjaśnia jedynie, że chodzi o dostosowanie zasad funkcjonowania placówki do obowiązujących obecnie przepisów prawa.

A co z przedsięwzięciami kulturalnymi? Czy oferta centrum się zmieni? – Będziemy prowadzić normalną, bieżącą działalność, organizować wszystkie zaplanowane wydarzenia. Z pewnością z czasem pojawią się nowe działania, ale za wcześnie by o tym mówić – zastrzega.

Statut przyjęty na styczniowej sesji do struktury BCK wprowadził też nowe stanowisko: zastępcy dyrektora. Czy i kiedy zostanie obsadzone? – To już autonomiczna decyzja nowego dyrektora. Ma on prawo powołania swojego zastępcy, ale nie musi tego robić – odpowiada Krzysztof Rzeźnik, pełnomocnik ds. kontaktów z mediami w UM Biłgoraj.

Tomasz Falandysz zapewnia, że w najbliższym czasie nie zamierza wybierać nikogo na swojego zastępcę. W BCK będzie po prostu wakat.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, dotychczasowy dyrektor Stanisław Kowalczyk po złożeniu rezygnacji z centrum kultury się nie rozstanie. Ma pracować w administracji placówki.