Odwilż? Żaden problem. Lodowisko startuje. I jest za darmo

Pierwsi łyżwiarze mogą dzisiaj wejść na lód o godz. 15 i śmigać po nim do godz. 20.

Od jutra do piątku włącznie obiekt jest udostępniany od godz. 14 (wcześniej są tam organizowane zajęcia dla szkół). Ale już w sobotę (23 grudnia) ślizgawka będzie otwarta od rana do wieczora (w godz. 9-20), a w wigilię od 9 do 15. W poniedziałek (25 grudnia) ślizgania nie będzie, ale już dzień później można się wybrać na łyżwy w godz. 14-20.

Między świętami a Nowym Rokiem biłgorajskie lodowisko też ma działać. W dniach 17-30 w godz. 9-20, w sylwestrową niedzielę do 15, a w Nowy Rok od 14 do 20.

Ten obiekt jest udostępniany za darmo, bo powstał z inicjatywy samorządu jakiś czas temu w ramach programu „Biały Orlik”.