Renowacja na finiszu. Skarb wróci do muzeum

To odkrycie nazywano "spektakularnym". Bo znalezisko dokonane na polach w powiecie biłgorajskim przypisano ludności kultury łużyckiej z jej schyłkowego okresu – ok. 550-400 lat p.n.e. Skarb trafił do muzeum, został przekazany do konserwacji i wkrótce będzie go można podziwiać.

