Sprawca napadu na kantor posiedzi. Jest prawomocny wyrok

34-letni obecnie Konrad K. dokonał rozboju w grudniu 2023 roku. Było po godz. 15, kiedy wszedł do kantoru, obezwładnił jego pracownicę, ukradł pieniądze i uciekł. Był później poszukiwany głównie przez policjantów z Biłgoraja, ale wsparcia udzielili im również kryminalni z KWP w Lublinie.

Ponieważ wizerunek sprawcy zarejestrowały kamery monitoringu, materiały te trafiły do wielu jednostek w kraju. Dzięki operacyjnej współpracy policjantów z Tarnogrodu i tych z Sieniawy na Podkarpaciu udało się namierzyć sprawcę napadu. Pochodzący z województwa podkarpackiego Konrad K. został zatrzymany na 31 stycznia zeszłego roku. Usłyszał zarzuty, przyznał się do winy, trafił do aresztu.

– Złożył wyjaśnienia zasadniczo zgodne z ustalonym stanem faktycznym. W toku postępowania wyraził skruchę i naprawił szkodę. Wymieniony w przeszłości był wielokrotnie karany, ale nie za przestępstwa przeciwko mieniu i z użyciem przemocy – informuje Rafał Kawalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Śledztwo w jego sprawie zakończyło się skierowaniem do Sądu Rejonowego w Biłgoraju aktu oskarżenia. Jesienią 2024 zapadł pierwszy wyrok. Mężczyzna został skazany na 2 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Jego obrońca złożył apelację. Została rozpatrzona przez Sąd Okręgowy w Zamościu, który niedawno wydał postanowienie o utrzymaniu zaskarżonego wyroku w mocy.